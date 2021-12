Salzburg & Sturm gefordert: Der Bundesliga-Samstag JETZT LIVE auf Sky Sport Austria

Erfolgserlebnisse vor den internationalen Einsätzen? Der FC Red Bull Salzburg sowie der SK Sturm Graz sind schon am heutigen Bundesliga-Samstag (JETZT live und exklusiv auf Sky Sport Austria – streame die Spiele mit dem Sky X Traumpass) gefordert.

Eröffnet wird der 17. Spieltag am Samstag. Serienmeister Salzburg empfängt den TSV Hartberg in Wals-Siezenheim. Vor dem entscheidenden UEFA Champions League-Kracher am Mittwoch gegen Sevilla (live auf Sky Sport Austria) will Matthias Jaissles Mannschaft unbedingt ein Erfolgserlebnis feiern. Ob ein Sieg gegen die Steirer gelingt, ist ab 16:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen. Zeitgleich gastiert Andreas Herzog mit seiner Admira beim SK Sturm. Das Heimspiel der Grazer wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 übertragen. Außerdem wird das Gastspiel von Peter Pacults Austria Klagenfurt bei der WSG Tirol live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 ausgestrahlt. Die drei Partien werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.

Die 17. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 4. Dezember 2021

16:00 Uhr:

FC Red Bull Salzburg TSV Egger Glas Hartberg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SK Puntigamer Sturm Graz – FC Flyeralarm Admira, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

WSG Tirol – SK Austria Klagenfurt, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Martin Stranzl

Beitragsbild: GEPA.