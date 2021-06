Salzburg-Talent Adeyemi mit Seitenhieb gegen Bayern

via

via Sky Sport Austria

FC Red Bull Salzburg-Talent Karim Adeyemi hat im Moment allen Grund zum Jubeln. Am Sonntag krönte er sich mit der deutschen U21-Nationalmannschaft zum Europameister. Bei den Salzburgern gelang dem 19-Jährigen in der abgelaufenen Saison ebenfalls der Durchbruch. Dabei wurde Adeyemi im Nachwuchs des FC Bayern München aussortiert.

„Ich war damals noch ein Kind und nicht der Ruhigste. Das hat Bayern gestört und sie haben mich aussortiert“, erzählt der Salzburg-Profi in einem Interview mit der BILD. „Ich glaube nicht, dass ich ein Disziplin-Problem hatte, vielleicht war ich ein kleiner Rabauke und etwas hibbelig.“

Die nächste Station seiner noch jungen Karriere war danach Unterhaching. Von der wechselte der Mittelstürmer im Sommer 2018 nach Salzburg. Bei den Salzburgern ging es dann beim FC Liefering und eben im Profiteam der Bullen steil bergauf. Diese Saison war er in 29 Spielen in der tipico Bundesliga an 16 Treffern direkt beteiligt.

„Ich will ihnen zeigen, was ich kann, wer ich bin und dass es ein Fehler war, mich auszusortieren. Das spornt mich an“, betont Adeyemi.

Beitragsbild: Imago