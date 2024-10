Salzburg-Talent unter den Golden-Boy-Finalisten

Oscar Gloukh von Red Bull Salzburg zählt zu den 25 Finalisten des „Golden Boy“-Awards für den besten U21-Spieler der Welt. Vergeben wird der Preis von der italienischen Sportzeitung Tuttosport.

Der 20-jährige Israeli brachte es in dieser Saison bereits auf sieben Scorerpunkte in sechs Bundesliga-Partien. In der vergangenen Spielzeit steuerte der offensive Mittelfeldspieler 15 Vorlagen und sieben Tore für die „Bullen“ bei.

In der Endauswahl steht neben dem Favoriten Lamine Yamal (17) auch Bayern-Youngster Aleksandar Pavlovic (20) sowie Warren Zaire-Emery (18) von Paris Saint-Germain.

