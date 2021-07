Salzburg-Talent vor Wechsel nach Frankreich

Der FC Red Bull Salzburg steht offenbar vor einem Verkauf von Abwehr-Talent Gideon Mensah.

Der 23-jährige Linksverteidiger aus Ghana soll laut Transferexperte Fabrizio Romano vor einem Wechsel zu Girondins Bordeaux stehen. Demnach befindet sich der Transfer bereits auf den Zielgeraden. Mensah war in der vergangenen Saison an Vitoria Guimaraes ausgeliehen, bei den Portugiesen absolvierte er 23 Pflichtspiele.

First signing incoming for Bordeaux. Agreement set to be reached with RB Salzburg for highly rated left back Gideon Mensah to join Bordeaux – it’s gonna be a loan with option to buy. 🔵🇫🇷 #Bordeaux

The Ghanaian International is expected to become Gerard Lopez’s first signing.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2021