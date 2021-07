Salzburg-Test gegen Barcelona ausverkauft

Das Testspiel von Österreichs Fußball-Champion Salzburg gegen den FC Barcelona am kommenden Mittwoch (19.00 Uhr) ist ausverkauft.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Das teilte der Club am Samstag mit. Somit werden am kommenden Mittwoch insgesamt 29.520 Fans in der Red Bull Arena mit dabei sein. “Nach der tollen Kulisse und der großartigen Stimmung gegen Atletico Madrid können wir das beim Spiel gegen den FC Barcelona noch toppen”, sagte Geschäftsführer Stephan Reiter.

Barcelona, das derzeit in Baden-Württemberg auf Trainingslager ist, wird aller Voraussicht nach auch mit einem Österreicher im Kader anrücken. Der 18-jährige Yusuf Demir war erst vor wenigen Wochen mittels Leihvertrag von Rapid in die katalanische Metropole gewechselt.

(APA)/Bild: GEPA