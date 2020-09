Salzburg-Test gegen Bayern II fällt wegen Corona ins Wasser

via

Der für Freitag (14.00 Uhr) angesetzte Test von Meister FC Red Bull Salzburg gegen die Amateure von Bayern München fällt ins Wasser. Wie die “Bullen” am Donnerstag mitteilten, kann die Partie aufgrund eines positiv auf Covid-19 getesteten Bayern-Akteurs nicht stattfinden.

Ersatzweise testen Zlatko Junuzovic und Co. zur selben Uhrzeit gegen Türkgücü München, das von Ex-St.Pölten-Coach Alexander Schmidt trainiert wird und so wie Bayern II in der dritten Liga kickt. Das Spiel wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit und ohne Medienvertreter ausgetragen. Es wird auch keinen Livestream von der Begegnung geben.

