Salzburg-Torhüter Mantl kann sich Leihwechsel vorstellen

Warteschleife statt Talentprobe: Bei Red Bull Salzburg kommt Torhüter Nico Mantl nicht so zum Zug und kann sich deshalb einen Leihwechsel vorstellen.

Salzburg-Ersatzgoalie Nico Mantl weilt aktuell auf Länderspielreise mit Deutschlands U21-Team. Dort läuft es für den Torhüter aktuell richtig gut. In seinen drei Einsätzen blieb er ohne Gegentor.

In Salzburg kommt der 22-Jährige aber nicht auf die gewünschte Einsatzzeit. Nur fünf Ligaspiele absolvierte Mantl seit seinem Wechsel im Januar 2021 von der SpVgg Unterhaching zum österreichischen Serienmeister. Philipp Köhn hat dem Deutschen den Rang als Nummer eins abgelaufen.

Keine zufriedenstellende Situation, wie Mantl am Pfingstsonntag in einer Medienrunde von Deutschlands U21 zugab. Als junger Spieler, so der 22-Jährige, brauche er mehr Einsatzzeiten. „Das ist wichtig für meine Entwicklung“, sagte Mantl. Deshalb könne er sich auch eine Leihe vorstellen, um mehr Spielpraxis zu erhalten. Auch eine Rückkehr nach Deutschland? „Die 2. Liga ist sehr stark, sie ist auf alle Fälle eine Option“, so Mantl gegenüber dem „kicker“.

Zunächst aber wolle Mantl sich ganz auf die U21-Spiele konzentrieren, anschließend soll es dann Gespräche mit den Salzburg-Verantwortlichen geben. Sein Vertrag bei den Mozartstädtern läuft noch bis Juni 2025.

Bild: GEPA