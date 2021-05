Salzburg-Torhüter Walke würde gerne “noch ein Jahr machen”

via

via Sky Sport Austria

Alexander Walke steht mit dem FC Red Bull Salzburg vor dem neunten Meistertitel. In der Halbzeitpause der Partie gegen Rapid äußerte sich der Tormann unter anderem zu seiner persönlichen Zukunft.

Auch wenn er in der aktuellen Saison nicht zum Zug kam, konnte er auch abseits des Fußballplatzes seinen Teil zum Erfolg beigetragen und sich als “Papa” einbringen. “Wir haben sehr viele junge Spieler, ab und zu nimmt man den ein oder anderen zur Seite und gibt ihm einen Hinweis oder tritt ihm mal in den Ars***”, so Walke.



Ob der Goalie seine Karriere beendet oder noch einen Vertrag beim Meister bekommt, steht noch in den Sternen. “Wir sind in guten Gesprächen. Ich bin guter Dinge, dass wir da noch ein Jahr machen werden”, verrät Walke.