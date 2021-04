Salzburg-Trainer Marsch zum Spiel: „Wir haben uns das Leben selbst sehr schwer gemacht“

WAC-Coach Roman Stary: „Es wäre ein sehr glücklicher Punkt gewesen, aber den hätten wir genauso genommen“

RZ Pellets WAC verliert gegen FC Red Bull Salzburg mit 1:2. Alle Stimmen zur Partie bei Sky Sport Austria.

RZ Pellets WAC – FC Red Bull Salzburg 1:2 (1:1)

Schiedsrichter: Harald Lechner

Roman Stary (Trainer RZ Pellets WAC):

…nach dem Spiel: „Es wäre ein sehr glücklicher Punkt gewesen, aber den hätten wir genauso genommen. (…) Mit einem Mann mehr hätte ich mir schon mehr Offensive von uns erwartet.”

…vor dem Spiel angesprochen auf Nachfolger Robin Dutt: „Ich habe am Mittwoch erfahren, dass er neuer Trainer wird. Ich habe bis jetzt noch keinen Kontakt mit ihm gehabt. Aber ich freue mich schon darauf, wenn wir uns sehen. Angeblich kommt er heute.“

Dominik Baumgartner (RZ Pellets WAC):

…nach dem Spiel: „Wenn man das ganze Spiel ansieht, dann waren sie definitiv besser. Auch wenn wir uns die Tore fast beide selber geschossen haben, war es ein verdienter Sieg von Salzburg.“

…im Videobeitrag vor dem Spiel über seinen zukünftigen Trainer Robin Dutt, den er schon aus gemeinsamen Zeiten in Bochum kennt: „Er ist ein sehr netter Trainer, mit sehr viel Erfahrung. Das sollte ganz gut passen. (…) Es ist ein Zeichen, dass der Verein den nächsten Step gehen will. Man will natürlich in Zukunft versuchen, dass die Leistungen, die wir erbracht haben, zumindest gleichbleiben. Vielleicht kann er auch im Umfeld einiges bewegen, weil das Wort eines solchen Trainers vielleicht mehr Gewicht hat.“

…im Videobeitrag vor dem Spiel angesprochen auf die damalige Saisonvorbereitung unter Dutt: „Ich kann so viel sagen, dass die Vorbereitung sehr, sehr hart war. Das war schon ziemlich anstrengend, aber er ist im menschlichen Umgang trotzdem sehr nett.“

Jesse Marsch (Trainer FC Red Bull Salzburg):

…nach dem Spiel: „Wir haben uns das Leben selbst sehr schwer gemacht, mit dem großartigen Fehler beim Gegentor und einer unnötigen Roten Karte. Es ist schade, dass Toni (Anm. Antoine Bernede) ein großer Teil von diesen zwei Fehlern war. Die Jungs haben aber gut gespielt. Es war ein wichtiger Sieg, gut gespielt und weiter.“

…über Antoine Bernede: „Toni hatte einen schwierigen Tag, aber er ist ein wichtiger Spieler für uns und ein guter Spieler.”

…über die Schrei-Einlagen auf dem Spielfeld: „Ich glaube, die Schiris müssen ein Gefühl haben, was ist ein richtiges Foul und was nicht. Wir müssen verstehen, was ist ein Schauspieler und was ist ein echtes Foul.”

Zlatko Junuzovic (FC Red Bull Salzburg):

…nach dem Spiel: „Wir haben einige Sitzer liegen lassen. Wir hätten uns das Spiel auf jeden Fall leichter machen können.“

…über seinen ehemaligen Trainer und zukünftigen WAC-Trainer Robin Dutt: „Ein sehr guter Trainer, ein sehr organisierter Trainer. Sehr professionell.”

Patson Daka (FC Red Bull Salzburg):

…nach dem Spiel: „Es war kein leichtes Spiel, daher bin ich sehr erleichtert, dass wir am Ende drei Punkte gemacht haben.“

…angesprochen auf die mangelnde Chancenverwertung: „Das Positive ist, dass wir nach wie vor viele Chancen kreieren. Am Verwerten müssen wir noch arbeiten.“

Alfred Tatar (Sky Experte):

…nach dem Spiel: „Salzburg hatte eine Überlegenheit, was die Torschüsse betrifft, aber man ist am Tormann oder der Chancenauswertung gescheitert. Trotzdem haben sie einen sehr verdienten Sieg geholt.“

…vor dem Spiel über den zukünftigen Trainer des WAC Robin Dutt: „Ich glaube, dass Dutt auch verpflichtet wurde, weil er in Österreich oder für Kärntner Verhältnisse ein Unbedarfter ist. Der kann jetzt kommen und sagen: ,Liendl brauche ich nicht, Leitgeb brauche ich nicht, usw.´ Er wird also freie Hand haben, bei der Zusammenstellung und bei der Neuausrichtung des WAC. Dass die kommen wird müssen, aufgrund des biologischen Alters einiger Schlüsselspieler, ist einmal klar. Daher glaube ich, dass sich der Präsident Riegler sehr elegant aus der Affäre gezogen, indem er jetzt Herrn Dutt freie Hand lässt und dieser wird hier ,tabula rasa´ machen.“

…vor dem Spiel: „Nachdem Salzburg heute eine Schuld gutzumachen hat – nämlich die Niederlage gegen Wattens – wird es für den WAC schwer.“

Andreas Herzog (Sky Experte):

…nach dem Spiel: „Der Sieg war wieder wichtig für Salzburg.“

…vor dem Spiel über den WAC: „Die Defensive hat sich wieder stabilisiert. Es war ja nicht nur das 8:1 gegen die Rapidler, sondern es war ja auch schon davor. Jetzt ist wieder mehr Ruhe drinnen, es ist klar, wer nächstes Jahr Trainer ist. Da dürfte sich die Mannschaft wieder gefunden haben. Darum sind sie für mich ein gefährlicher Außenseiter für Platz 2, Platz 3 oder für was auch immer.“