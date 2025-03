Salzburg und 99ers legen im Viertelfinale weiter vor

Red Bull Salzburg und die Graz99ers haben auch ihr zweites Viertelfinalspiel in der ICE Hockey League gewonnen.

Der Meister setzte sich am Dienstag auswärts gegen Fehervar mit 1:0 durch, die Steirer besiegten die Black Wings Linz zu Hause mit 3:2 in der zweiten Verlängerung. Der VSV schaffte mit einem 4:3-Heimsieg nach Verlängerung gegen HCB Südtirol den 1:1-Gleichstand in der „Best of seven“-Serie. Der KAC kassierte mit einem 0:3 beim HC Pustertal den Ausgleich.

Salzburg gewann hoch verdient auch das sechste Saisonduell mit Fehervar. Scott Kosmachuk erzielte in der 28. Minute den einzigen Treffer der Partie, Atte Tolvanen parierte alle 19 Torschüsse. Vizemeister KAC konnte zwei Tage nach dem Heimsieg gegen Pustertal in Bruneck dagegen nicht nachlegen. Die Klagenfurter gerieten im ersten Drittel 0:2 zurück, mit dem dritten Gegentor (52.) war die Partie endgültig gelaufen.

Salzburg souverän – Später Ausgleich rettet Graz

Zwei Tage nach dem 15-Tore-Spektakel boten die Black Wings und 99ers in Graz 82 Minuten lang Spannung. Dank konsequenter Defensivarbeit und Effizienz vor dem Tor im ersten Drittel waren die Linzer auf bestem Weg zum Ausgleich in der Serie, mussten im Finish aber den Ausgleich einstecken und verloren noch.

Brian Lebler, der beste Torjäger der Saison, brachte die Gäste mit seinem 400. Ligatreffer in Führung (13.). Einen kurz abgewehrten Schuss von Lebler verwertete Shawn St-Amant zum 2:0 (18.). Kurz vor der zweiten Pause fing Trevor Gooch im Mitteldrittel einen Querpass ab, zog energisch aufs Tor und traf zum Anschlusstreffer (39.). Die Linzer schienen die Partie im Schlussdrittel unter Kontrolle zu haben, ließen wenig zu, kassierten aber 51 Sekunden vor Schluss durch Marcus Vela nach idealem Pass von Lukas Haudum das 2:2. Nach torloser erster Verlängerung ging es mit nur noch je drei Spielern weiter, Frank Hora ließ nach gut zwei Minuten die heimischen Fans jubeln.

Villach gleicht aus

In Villach war Kapitän Alexander Rauchenwald mit drei Toren Matchwinner. Kevin Hancock (7./PP) und Rauchenwald (8.) sorgten innerhalb von 19 Sekunden für eine frühe 2:0-Führung des VSV, nach Ausgleich (31.) brachte Rauchenwald die Gäste neuerlich voran (36.). Adam Hewelka (53.) schoss die Partie in der Verlängerung, in der Rauchenwald in der 77. Minute ein drittes Mal zuschlug.

Bereits am Donnerstag steht in Linz das nächste Match an, die restlichen Duelle gehen am Freitag weiter.

