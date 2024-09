Salzburg und KAC in CHL gegen Europas Elite gefordert

Dauergast Red Bull Salzburg und der KAC starten am Freitag in die Jubiläumssaison der Champions Hockey League. Die Klagenfurter gehen zum Auftakt beim französischen Meister Rouen Dragons (20.00 Uhr) aufs Eis, der ICE-Champion empfängt im Volksgarten den schwedischen Meister Skelleftea AIK (20.20 Uhr). Die erstmals 2014 ausgetragene CHL soll auch heuer dazu dienen, gegen die starke Konkurrenz aus Skandinavien, der Schweiz und Tschechien Erfahrung zu sammeln.

Für die Anhängerschaft sind vor allem die Heimauftritte interessant. Salzburg ist am Sonntag gegen SönderjyskE Vojens aus Dänemark zum zweiten Mal daheim im Einsatz, Sparta Prag kommt Mitte Oktober in die Eisarena. Auswärts gastiert Österreichs Meister bei den ZSC Lions, bei den Zürchern spielt der Vorarlberger Vinzenz Rohrer. Die Växjö Lakers aus Schweden und Unia Oswiecim sind weitere Gegner. Polens Meister ist heuer der einzige Debütant in der CHL. Vereine aus elf Ligen sind bei der diesjährigen Ausgabe dabei, aus der ICE Hockey League nimmt auch Fehervar teil.

Die Salzburger absolvierten ihre letzte Vorbereitung beim Warrior Cups in Kaufbeuren, dort ging das Finale gegen Jokerit Helsinki mit 0:5 verloren. Es fehlten alle für die Olympia-Qualifikation abgestellten Teamspieler. Head Coach Oliver David sah dennoch eine gute Vorbereitung für das Duell mit einem alten Bekannten. Skelleftea war im Vorjahr der erste Gegner, damals setzte es beim späteren Finalisten ein 0:4.

KAC zunächst gegen Fribourg-Gotteron

„Es ist großartig, dass wir sie neuerlich zum Auftakt haben und gleich wieder die Chance, eine der besten Mannschaften Europas herauszufordern. Das ist es, worum es in diesem Bewerb geht“, meinte David. Der Amerikaner muss länger auf Florian Baltram verzichten. Der Stürmer wurde nach anhaltenden Beschwerden (Unterkörper) operiert und fällt laut Clubangaben voraussichtlich mehrere Monate aus.

Salzburg ist in der CHL seit der Premierensaison immer dabei. 2020/21 wurde der Wettbewerb aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Der zum fünften Mal vertretene KAC bestreitet das erste Heimspiel am 12. September gegen Fribourg-Gotteron aus der Schweiz. Oswiecim und die ZSC Lions sind ebenfalls in Klagenfurt zu sehen. Auswärts steht zwei Tage nach der Reise nach Rouen – in die Normandie geht es via Bus aus Paris – die Partie beim Topclub Färjestad Karlstad in Schweden an. Bei Titelverteidiger Genève-Servette treten die Kärntner am 9. Oktober an.

24 Teams in der CHL am Start

Im letzten Test besiegte der KAC den DEL-Club Wolfsburg ebenfalls ohne seine Nationalspieler mit 4:1. Rouen bezeichnete Kirk Furey als Aushängeschild des französischen Eishockeys der vergangenen zwei Jahrzehnte. „Sie sind Erfolge gewohnt. In ihrer Arena spürt man auch viel Energie von den Fans“, meinte Klagenfurts Head Coach. In der Gruppenphase der CHL 2021/22 gewann der KAC dennoch beide Duelle.

24 Teams gehen in der CHL an den Start, aus der Schweiz ist auch Lausanne HC mit Michael Raffl dabei. In der Vorrunde bestreitet jede Mannschaft sechs Spiele gegen unterschiedliche Teams, die in eine gemeinsame Tabelle einfließen. Die besten 16 steigen ins Play-off auf, das am 12. November beginnt. Im Vorjahr verpasste Salzburg den Einzug in die K.o.-Phase, der HC Innsbruck schaffte den Aufstieg und musste sich im Achtelfinale gegen Lukko Rauma aus Finnland erst nach Verlängerung geschlagen geben. Genève-Servette durchbrach schließlich die nordische Dominanz. Sechsmal triumphierten davor Clubs aus Schweden, zweimal Vertreter aus Finnland.

(APA)/Beitragsbild: GEPA