Salzburg und Ljubljana setzen Erfolgslauf in ICE fort

Olimpija Ljubljana und Titelverteidiger Red Bull Salzburg stehen weiter ohne Niederlage an der Spitze der ICE-Eishockeyliga. Die Slowenen fertigten am Sonntag das weiter punktelose Schlusslicht Pioneers Vorarlberg mit 6:1 ab und führen vor den punktgleichen Salzburgern, die bei den Vienna Capitals 3:1 gewannen. Im Schlager des Tages unterlag der KAC dem HCB Südtirol zu Hause 1:5. Niederlagen bezogen auch der VSV und HC Innsbruck.

Salzburg dominierte in Wien fast über die gesamte Spielzeit, eine der vielen Chancen im ersten Drittel verwertete Travis St. Denis (14.) zur Führung. In Unterzahl erhöhte Lucas Thaler auf 2:0 (30.). Die ohne den verletzten Kapitän Linden Vey angetretenen Caps kämpften sich aber zurück und schafften durch Sam Antonitsch den Anschlusstreffer (47.). Mit seinem ersten Tor für Salzburg, einem Treffer ins leere Tor, sorgte Michael Raffl für die Entscheidung (59.). Der ehemalige NHL-Stürmer hatte davor sieben Tore seiner Kollegen vorbereitet.

Eine klare Angelegenheit war in Ljubljana das Duell des Tabellenführers mit dem Schlusslicht. T.J. Brennen setzte seinen starken Saisonstart fort, steuerte einen Powerplay-Doppelpack und einen Assist bei und führt nach vier Spielen als Verteidiger sowohl die Torschützenliste (6) als auch die Punktewertung (10) an.

Bittere Heimpleite des KAC

In Klagenfurt startete der KAC stark in das Duell der nationalen Rekordmeister. Mit der ersten Chance ging HCB Südtirol in Führung (9.), überzeugte die gesamte Partie mit Effizienz vor dem Tor und konsequenter Defensive und feierte letztlich einen klaren Erfolg. Eine Heimniederlage setzte es auch für den Kärntner Lokalrivalen VSV. Das 0:3 gegen die Pustertal Wölfe war die dritte Villacher Niederlage im vierten Saisonspiel.

Der HC Innsbruck kommt ohne Punkt von der Reise nach Ungarn zurück. Nach einem 4:5 am Samstag gegen Fehervar unterlagen die Haie Liga-Neuling Ferencvaros Budapest 2:6.

(APA) / Artikelbild: GEPA