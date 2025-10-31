Red Bull Salzburg gilt im Heimspiel gegen die SV Ried (Sonntag ab 14:00 live auf Sky Sport Austria – sei mit Sky Stream live dabei!) als klarer Favorit. Die Ausgangsposition verspricht Spannung: Die Bullen liegen aktuell punktgleich mit Meister Sturm Graz auf Tabellenplatz zwei, könnte mit einem Sieg bei zeitgleichem Punktverlust der Grazer in Wien also vorerst vorbeiziehen.

So wie bei Sturm-Gegner Rapid passten auch bei Salzburg zuletzt zwar nicht die Leistungen, aber zumindest die Ergebnisse. In der Liga ist man seit vier Spielen ungeschlagen, dazu gab es am Donnerstag im Cup einen 3:1-Sieg nach 120 Minuten gegen die WSG Tirol. „Die Cup-Runde war intensiv, nicht für uns, für viele Mannschaften“, meinte Trainer Thomas Letsch. „Deshalb stehen die Tage mehr im Zeichen der Regeneration und im Herausfiltern, wer sind die Spieler, die bereit sind für dieses Spiel.“ Dass die Spieltage so dicht aufeinanderfolgen, sei kein Problem. „Wir freuen uns, dass wir lauter englische Wochen haben, dass wir immer in diesem Donnerstag-Sonntag-Rhythmus sind.“

Ried vor Gastspiel in Salzburg zuversichtlich

Die Rieder zeigten sich vor dem Gastspiel beim Vizemeister zuversichtlich – immerhin zogen sie ebenfalls ins Cup-Viertelfinale ein, zudem endete das erste Duell mit dem einstigen Liga-Dominator im August mit einem 2:2. „Wir wissen mittlerweile, dass an einem guten Tag alles möglich ist, auch in Salzburg“, erklärte Trainer Maximilian Senft. „Ried ist, glaube ich, einer der besten Aufsteiger seit langer Zeit von den Punkten her, die sich in der Liga super behauptet haben“, streute Letsch dem Gegner Rosen. „Max Senft macht das richtig gut, wir kennen uns ja von unserer gemeinsamen Zeit bei der Austria.“ Die „Bullen“ seien aber „Favorit, und das nehmen wir auch gerne an“.

(APA) / Bild: GEPA