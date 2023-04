via

Eishockey-Meister Salzburg ist nun auch offiziell auf Trainersuche. Wie die „Bullen“ am Dienstag bestätigten, kehrt Erfolgscoach Matt McIlvane in seine Heimat in den USA zurück.

Der 37-Jährige war vier Jahre in Salzburg tätig und holte in den vergangenen beiden Jahren den ICE-Titel. Seine erste Saison endete wegen Corona vorzeitig. McIlvane wird laut Medienberichten in die Organisation von NHL-Club Anaheim Ducks wechseln.

