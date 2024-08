Salzburg verlängert mit jungem Schweden

Der FC Red Bull Salzburg hat den Vertrag mit John Mellberg vorzeitig verlängert. Der neue Kontrakt des 18-jährigen Schweden läuft bis zum 30. Juni 2028.

Der Innenverteidiger kam vergangene Saison aus seiner Heimat zu den „Bullen“ und war in diesem ersten Jahr als Kooperationsspieler beim FC Liefering in zehn Matches im Einsatz. Auch in der UEFA Youth League-Mannschaft kam der schwedische U18-Teamspieler auf drei Begegnungen. John Mellberg bleibt weiterhin Kooperationsspieler bei den Lieferingern.

Bild: FC Red Bull Salzburg