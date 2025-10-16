Salzburg verlängert mit Kapitän Bidstrup

Der FC Red Bull Salzburg hat den Vertrag mit Mads Bidstrup um ein weiteres Jahr verlängert, der Kapitän der Roten Bullen ist nunmehr bis zum 30. Juni 2029 an Bord.

Der 24-jährige Däne kam im Sommer 2023 vom FC Brentford nach Salzburg, spielt aktuell also die dritte Saison hier, und kam auf bisher 93 Einsätze (4 Tore, 4 Assists). Anfang 2025 wurde der lauf- und zweikampfstarke Mittelfeldmann beim FC Red Bull Salzburg zum Kapitän ernannt und gilt im Klub als Vorzeigeprofi und großer Fanliebling.

Stimmen zur Vertragsverlängerung:

Stephan Reiter: „Wir wissen sehr genau um die Bedeutung von Mads Bidstrup für unsere Mannschaft sowie für unseren Klub generell. Deshalb freuen wir uns, dass wir den Vertrag bereits jetzt verlängern konnten und unseren Kapitän damit langfristig an den Verein binden. Seine Entscheidung zeigt eine klare Identifikation mit unserem Klub und bringt Stabilität ins Team, denn Mads ist eine wichtige Persönlichkeit für unsere Mannschaft.“

Mads Bidstrup: „Ich fühle mich hier in Salzburg enorm wohl, am Platz mit meiner Mannschaft und auch abseits davon. Dabei nehme ich meine Rolle als Führungsspieler sehr ernst und werde alles für unseren Erfolg tun. Mit meiner Vertragsverlängerung, über die ich sehr glücklich bin, möchte ich auch ein Zeichen für alle unsere Fans setzen.“

(Red Bull Salzburg)/Beitragsbild: Red Bull Salzburg