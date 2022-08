Salzburg verlängert mit Kjaergaard

via

via Sky Sport Austria

Der FC Red Bull Salzburg hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Maurits Kjaergaard vorzeitig verlängert. Das neue Arbeitspapier des 19-jährigen Dänen läuft bis Sommer 2026.

Kjaergaard spielt seit Beginn der Saison 2021/22 für die Kampfmannschaft der Bullen und kam in seiner ersten Spielzeit auf 29 Einsätze und fünf Tore. Am vergangenen Samstag erzielte er bei der Auswärtsniederlage gegen den SK Sturm Graz den Treffer zum 1:2 aus Sicht von Salzburg – der Treffer wurde auch für die Wahl zum Tor der 2. Bundesliga-Runde nominiert (HIER geht es zum VOTING).

„Mau hat sich im Laufe der letzten Saison richtig gut entwickelt, ist immer besser in Schwung gekommen und schöpft sein immenses Potenzial immer besser aus. Weil wir aber überzeugt sind, dass da noch sehr viel mehr kommen wird, sind wir glücklich über diese langfristige Vertragsverlängerung. Ich bin mir sicher, dass Mau schon heuer eine sehr wichtige Rolle in unserer Mannschaft einnehmen wird“, sagt Sportdirektor Christoph Freund in einer Aussendung zur Vertragsverlängerung.

Auch Maurtis Kjaergaard äußert sich zu seinem Verbleib in Salzburg: „Ich bin mit meiner ersten Saison beim FC Red Bull Salzburg insgesamt sehr zufrieden, weil ich zu den tollen Erfolgen schon ein wenig beitragen konnte. Das freut mich und spornt mich an, meinen Weg hier fortzusetzen und hart zu arbeiten, damit ich noch mehr Einsatzzeit bekomme und mich weiterentwickle. Die vorzeitige Vertragsverlängerung ist dafür noch mehr Motivation.“

