Salzburg verlängert mit Youngster

Der FC Red Bull Salzburg hat den Vertrag mit dem 19-jährigen Schweden John Mellberg vorzeitig verlängert. Der Youngster unterschreibt einen neuen Kontrakt, der bis zum 30. Juni 2029 läuft. In der aktuellen Saison hat Mellberg aufgrund einer Knieverletzung noch kein Spiel absolviert.

Der Defensivmann wechselte im Sommer 2023 aus seiner Heimat zu den Bullen. Einsätze beim FC Liefering(25) bzw. in der UEFA Youth League-Mannschaft des FC Red Bull Salzburg (7) bildeten den Anfang seines Wegs in Salzburg.

Im August 2024 feierte der schwedische Nachwuchsteamspieler dann sein Debüt für die Roten Bullen bei einem 5:1-Erfolg in der ADMIRAL Bundesliga gegen den FC Blau-Weiß Linz. Insgesamt kam John Mellberg bisher auf acht Spieleinsätze, u. a. auch in der UEFA Champions League bzw. bei der FIFA Klub-WM.

Stephan Reiter: „Wir freuen uns, dass wir die Zusammenarbeit mit einem hoffnungsvollen und talentierten jungen Spieler langfristig fixieren konnten. Den Zeitpunkt der Vertragsverlängerung mit John Mellberg haben wir sehr bewusst gewählt, weil wir ihm damit auch zeigen wollen, dass wir beim FC Red Bull Salzburg unseren Salzburger Weg weiterverfolgen, voll auf ihn setzen und von seiner Qualität überzeugt sind.“

John Mellberg: „Ich bin sehr glücklich über die Verlängerung meines Vertrags, auch weil sie zu einem Zeitpunkt kommt, der für mich aufgrund meiner langwierigen Verletzung nicht ganz einfach ist. Umso mehr werde ich alles dafür tun, um möglichst rasch wieder fit zu werden und das in mich gesetzte Vertrauen des FC Red Bull Salzburg zu rechtfertigen.“

Quelle: FC Red Bull Salzburg

Beitragsbild: GEPA