Salzburg verliert letztes CHL-Gruppenspiel gegen Sparta Prag

CHL: Red Bull Salzburg hat die Gruppenphase der Champions Hockey League mit einer Heimniederlage abgeschlossen.

Österreichs Eishockey-Meister musste sich am Dienstag Sparta Prag mit 1:2 (0:1,0:1,1:0) geschlagen geben. Salzburg hatte schon davor das Ticket für das Achtelfinale, das in Hin- und Rückspiel am 12./13. und 19./20. November gespielt wird, fix. Eine kleine Aufstiegschance hat auch noch der KAC, der am Mittwoch (20.20 Uhr) ZSC Lions Zürich empfängt.

Salzburg startete gegen das routinierte Top-Team aus dem Land des Weltmeisters stark, nach rund fünf Minuten übernahm Sparta aber das Kommando und ging in Führung (8.). Pavel Kousal nutzte eine schlecht positionierte Defensive, zog unbedrängt auf Torhüter Atte Tolvanen zu und verwertete trocken.

Salzburg verpasst Punktgewinn in CHL-Gruppenfinale

Ab dem Mitteldrittel hatten die Roten Bullen immer wieder gute Phasen und einige Möglichkeiten, Zählbares gelang zunächst aber den Tschechen. Im Powerplay erhöhte der ehemalige NHL-Spieler Miikka Salomäki auf 2:0 (27.). Im Finish landete die Scheibe nach einem abgefälschten Schuss von Lucas Thaler doch noch im tschechischen Tor (57.). Zum Punktgewinn reichte es aber nicht mehr.

Salzburg liegt vor dem letzten Spieltag auf Rang sechs. Der Gegner im Achtelfinale steht nach Abschluss der Gruppenphase am Mittwochabend fest.

(APA) / Bild: GEPA