Salzburg verliert Test gegen Monaco, Rapid-Remis gegen Lok Moskau

Red Bull Salzburg hat sein Testspiel am Samstag in Anif gegen den französischen Topklub AS Monaco mit 1:3 verloren. Brenden Aaronson brachte die Jaissle-Elf nach einem blitzschnellen Angriff in der 6. Spielminute früh in Führung. Kurz vor der Pause erzielte Millot den Ausgleich für die AS Monaco, die nach der Pause zwei weitere Treffer durch Diop und Musaba nachlegte.

Rapid Wien ist gegen den amtierenden russischen Pokalsieger Lokomotive Moskau zu einem torlosen 0:0-Unentschieden gekommen.

Eine Niederlage im Test gegen den FC St. Gallen hat der SCR Altach kassiert. Die Elf von Trainer Damit Canadi unterlag dem Schweizer Erstligisten mit 1:3. Lukas Parger erzielte in der 78. Minute den Ehrentreffer zum Endstand für die Altacher.

Auch der Wolfsberger AC hat seinen Test gegen den kroatischen Klub HNC Rijeka ebenfalls mit 1:3 verloren. Dario Vizinnger erzielte in der 55. Minuten den einzigen Treffer für die Lavanttaler.

Bild: GEPA