Salzburg verliert Testspiel gegen Zweitligisten

via Sky Sport Austria

Bundesliga-Tabellenführer Red Bull Salzburg musste in einem Testspiel am Donnerstagnachmittag gegen den Zweitligisten Blau-Weiß Linz eine 1:2-Niederlage hinnehmen. Mit der SV Ried, der WSG Tirol und dem SCR Altach haben auch zwei andere Vereine aus der ADMIRAL Bundesliga Testspiele bestritten.

Der Aufstiegskandidat der ADMIRAL 2. Liga ging durch Simon Seidl nach Assist von Rapid-Sommerneuzugang Fally Mayulu in Führung (38.). Salzburg-Trainer Matthias Jaissle rotierte stark und setzte an einigen Positionen auf Spieler ohne Bundesligaerfahrung. Den jungen „Bullen“ gelang allerdings noch vor der Pause der Ausgleich durch Federico Crescenti (43.). Nach der Halbzeitpause kippte das Spiel aber zugunsten von Blau-Weiß: In der 59. Minute schoss Ronivaldo die Linzer zum Sieg.

Mit dieser Elf spielte Salzburg: Stejskal; Leitner, Solet (61. Gertig), Bernardo (61. Yeo), Ibertsberger; Bijelic, Diabate (46. Okoh), Forson, Sahin (46. Modritsch); Crescenti, Reischl (28. Murillo)

Siege für Ried, Tirol und Lustenau

Besser lief es für die Qualifikationsgruppen-Teilnehmer SV Ried und WSG Tirol. Die Innviertler setzten sich im Klaus-Roitinger Stadion mit 1:0 gegen Zweitligist Vorwärts Steyr durch. Das Goldtor für den Bundesliga-Elften erzielte Belmin Beganovic nach Vorarbeit von Leo Mikic in der Schlussphase (86.). Die WSG Tirol setzte sich mit 3:2 gegen den FC Dornbirn durch. Für Tirol trugen sich Thomas Sabitzer, Tim Prica und Lautaro Rinaldi in die Torschützenliste ein.

Austria Lustenau besiegte den FC Vaduz mit 2:1, die Tore erzielten Cheukoua (10.) und Yalcin (89.). Der SCR Altach verlor das erste Testspiel unter Neo-Trainer Klaus Schmidt beim SC Freiburg mit 0:2.

