Salzburg verliert Torjäger

Der FC Red Bull Salzburg hat sich von seinem Torjäger Sekou Koita getrennt. Der 24-jährige Torjäger aus Mali wechselt zum russischen Erstligisten ZSKA Moskau.

Sekou Koita konnte sich mit dem österreichischen Vizemeister nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen und wechselt ablösefrei in die russische Premier Liga. Der Stürmer, der in der abgelaufenen Bundesliga-Saison in 19 Einsätzen acht Tore erzielte, wechselte bereits in jungen Jahren von Mali nach Österreich. Nun zieht es den der 24-Jährigen, der auch mit dem FC Everton in Verbindung gebracht wurde, zu ZSKA Moskau.

(Red.)/Beitragsbild: Imago