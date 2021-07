Salzburg verpflichtet kroatischen Jugend-Teamspieler

Der FC Red Bull Salzburg hat die Verpflichtug eines kroatischen Youngsters bekanntgegeben: Der 17-jährige Roko Simic wird künftig in Salzburg auflaufen.

Der Stürmer wird von Lokomotiva Zagreb zum österreichischen Meister stoßen und zudem als Kooperationsspieler bei Liefering spielen. In der vergangenen Saison absolvierte der U17-Teamspieler bereits 26 Einsätze und erzielte dabei vier Treffer.

“Roko hat großes Potenzial, eine außergewöhnliche Mentalität und in der kroatischen Liga schon gezeigt, was er kann. Er soll sich in den kommenden Monaten an unsere Art von Fußball gewöhnen und bekommt auch die notwendige Zeit, sich zu entwickeln. Deshalb wird er als Kooperationsspieler beim FC Liefering starten”, erklärt Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

(Red.)

Beitragsbild: Twitter – FC Red Bull Salzburg