Salzburg verpflichtet Verteidiger vom FC Basel

Der FC Red Bull Salzburg hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich die Dienste von Dominik Schmid gesichert. Der 28-jährige Schweizer wechselt vom FC Basel zu den Roten Bullen und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2030.

Für seinen Stammklub FC Basel absolvierte der Linksverteidiger 134 Pflichtspiele, gewann dabei zweimal die Meisterschaft sowie den Schweizer Cup und führte das Team zuletzt als Vize-Kapitän aufs Feld. Weitere Stationen seiner Laufbahn waren die Grasshoppers Zürich (107 Einsätze), der FC Wil (40) und Lausanne-Sport (24).

Sport-Geschäftsführer Marcus Mann sieht in Schmid eine wichtige Verstärkung für die Mannschaft: „Dominik bringt viel Erfahrung und fußballerische Qualität mit. Er hat uns bereits in den Spielen gegen Basel imponiert, weil er offensive Akzente setzen und gleichzeitig defensiv stabil agieren kann. Zudem verfügt er über Führungsqualitäten, die unserer jungen Mannschaft sehr guttun werden.“

Für Schmid selbst bedeutet der Wechsel den ersten Schritt ins Ausland – und damit ein neues Kapitel seiner Karriere. „Das ist für mich ein großer Schritt, auf den ich mich sehr freue. Die Gespräche mit Marcus Mann haben mir schnell gezeigt, welche Ziele der Klub verfolgt. Ich komme in eine junge Mannschaft, in der auch meine Erfahrung und meine Führungsrolle gefragt sind. Diese Herausforderung reizt mich sehr“, sagt der Schweizer.

Beitragsbild: FC Red Bull Salzburg