Salzburg verteidigt mit Sieg in Graz ICE-Tabellenführung

Red Bull Salzburg steht weiter an der Tabellenspitze der ICE-Eishockeyliga. Der Titelverteidiger siegte am Sonntag bei den Graz99ers mit 2:1 und hält unverändert bei einem Punkt Vorsprung auf Fehervar. Die Ungarn untermauerte mit einem 5:2 bei den Pustertal Wölfen den Status als bestes Auswärtsteam der Liga. Die Black Wings Linz rückten mit einem 3:0 gegen HC Innsbruck bis auf einen Punkt an den drittplatzierten VSV heran.

Die Grazer hatten die jüngsten drei Heimduelle mit den Roten Bullen gewonnen und der abgeschlagene Tabellenletzten ging auch diesmal durch Sam Antonitsch (29./PP) in Führung. Lucas Tahler (35.) und Chay Genoway (39.) drehten jeweils mit Treffern zwischen die Schoner von Torhüter Lars Volden noch im Mitteldrittel das Spiel. Im Finish hatten die Steirer bei einem Stangenschuss von Anthony Salinitri Pech.

Der KAC kassierte mit einem 1:2 nach Penaltyschießen bei den Pioneers Vorarlberg nach zuletzt vier Siegen wieder eine Niederlage. Die frühe Kärntner Führung durch Marcel Witting (3.) glich Guus van Nes (9./PP) rasch aus, danach ging es ohne Tore ins Penaltyschießen, in dem sich die Vorarlberger durchsetzten.

Zwei Tage, nachdem die Vienna Capitals die neun Spiele währende Niederlagenserie mit einem Überraschungssieg beim regierenden Meister aus Salzburg beendet hatten, mussten sich die Wiener dem Vizemeister geschlagen geben. Im Heimspiel gegen HCB Südtirol konnte Trevor Cheek (27./PP) die Führung der Bozener ausgleichen, im Schlussdrittel setzten sich die Südtiroler gegen die Mannschaft von Interimstrainer Christian Dolezal aber durch.

