Salzburg vorerst ohne Schlager – Auch Gloukh fehlt

Red Bull Salzburg muss vorerst auf ÖFB-Nationaltorhüter Alexander Schlager verzichten.

Wie der Vizemeister am Sonntag bestätigte, zog sich der 29-Jährige im Training vor dem Gastspiel bei Rapid Wien eine Blessur im Adduktorenbereich zu und fällt „eine gewisse Zeit“ aus. In Hütteldorf fehlt auch Offensiv-Akteur Oscar Gloukh. Der Israeli kam erkrankt vom Nationalteam zurück nach Salzburg.

Schlager zuletzt fürs ÖFB-Team im Einsatz

Schlager stand zuletzt auch in beiden ÖFB-Länderspielen gegen Serbien im Tor. In Salzburg wird er in den kommenden Wochen von Janis Blaswich vertreten, den Schlager im Laufe der Saison aus dem Tor verdrängt hatte. Der 29-Jährige bleibt damit weiterhin vom Pech verfolgt. Bereits im Finish der vergangenen Saison hatte sich Schlager eine folgenschwere Knieverletzung zugezogen, wodurch er auch die Europameisterschaft in Deutschland verpasste.

So starten Rapid und Salzburg ins Topspiel

