Salzburg vs. PSG am Dienstag live & exklusiv auf Sky Sport Austria

Salzburg gegen Paris Saint-Germain mit Sky Experte Andreas Herzog als Co-Kommentator am Dienstag ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 (mit dem Sky X-Traumpass die UEFA Champions League das Spiel live streamen)

Zudem am Dienstag unter anderem Shakhtar Donezk – Bayern München, Atalanta Bergamo – Real Madrid und Bayer Leverkusen – Inter Mailand live bei Sky

Am Mittwoch das Duell zwischen dem BVB und dem FC Barcelona ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Außerdem am Mittwoch: Adi Hütter mit Monaco zu Gast beim FC Arsenal, Stefan Posch und der FC Bologna auswärts bei Benfica Lissabon sowie viele weitere Begegnungen live und nur bei Sky

Die UEFA Champions League am Dienstag mit den Sky Experten Didi Hamann & Marc Janko und die UEFA Champions League am Mittwoch mit den Sky Experten Riccardo Montolivo & Peter Stöger

Analyse-Experte Marko Stankovic wird an beiden Spieltagen die Spielzüge der Spitzenteams analysieren

Sky Sport Austria zeigt 17 der 18 Spiele live und exklusiv – einzeln und in der Original Sky Konferenz

Mit dem Sky X-Traumpass die UEFA Champions League live streamen!

Der sechste Spieltag der UEFA Champions League bringt das Duell zwischen Salzburg und dem französischen Ligakrösus Paris Saint-Germain. Gelingt den Bullen ein Erfolg? Sky Seher:innen können 17 der 18 Partien live & exklusiv verfolgen.

Salzburg – PSG mit Co-Kommentator Andreas Herzog und die Sky Experten Didi Hamann & Marc Janko im Studio am Dienstag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Nach der Niederlage gegen Bayer Leverkusen bekommen es die Salzburger nun mit dem nächsten großen Namen der Fußballwelt zu tun. Während die Lijnders-Elf bei drei Punkten hält, steht auch PSG mit derzeit vier Punkten unter Zugzwang. Gelingt den Mozartstädtern gegen den Tabellenführer der Ligue 1 die Sensation? Sky Sport Austria 2 berichtet ab 20:00 Uhr live & exklusiv. Sky Experte Andreas Herzog wird die Partie an der Seite von Martin Konrad als Co-Kommentator begleiten.

Parallel kommt es zum Duell zwischen dem letztjährigen UEFA Europa League Sieger Atalanta Bergamo und dem amtierenden UEFA Champions League Sieger Real Madrid. Die Madrilenen mussten in der Ligaphase bereits drei Mal als Verlierer vom Platz gehen. Ob das „weiße Ballett“ das Duell wie auch schon im UEFA Super Cup für sich entscheiden kann, wird ab 21:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 übertragen.

In den weiteren Spielen am Dienstag sehen Sky Fans ab 18:00 Uhr die Partien FC Girona – FC Liverpool und Dinamo Zagreb – Celtic Glasgow, sowie um 21:00 Uhr Shakhtar Donezk – Bayern München, Bayer Leverkusen – Inter Mailand, RB Leipzig – Aston Villa, Club Brügge – Sporting Lissabon und Stade Brest – PSV Eindhoven. Sky Seher:innen können sich zudem auf die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Sky Anchor Constanze Weiss begrüßt die Zuseher:innen am Dienstag gemeinsam mit den Sky Experten Didi Hamann & Marc Janko. Als Analyse-Experte ist Marko Stankovic im Einsatz.

Sky Italia Experte Riccardo Montolivo gemeinsam mit Sky Experte Peter Stöger am Mittwoch live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am Mittwoch kommt es zum Aufeinandertreffen des Tabellenvierten Dortmund mit dem Tabellendritten Barcelona. Beide Teams stehen nach fünf Spieltagen bei vier Siegen und einer Niederlage. Wer kann sich durchsetzen? Die Antwort gibt es am Mittwoch ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2.

Zeitgleich trifft der FC Arsenal auf AS Monaco. Die Mannschaft von Adi Hütter liegt in der Tabelle punktegleich mit den Gunners. Ob die Monegassen das direkte Duell für sich entscheiden und damit einen großen Schritt in Richtung K.o.-Phase machen, ist um 21:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 zu sehen.

In den weiteren Spielen am Mittwoch zeigt Sky ab 18:00 Uhr Atletico Madrid – Slovan Bratislava, sowie um 21:00 Juventus Turin – Manchester City, VfB Stuttgart – Young Boys Bern, Benfica Lissabon – FC Bologna, Feyenoord Rotterdam – Sparta Prag und AC Milan – Roter Stern Belgrad. Sky Seher:innen können sich zudem auf die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Am Mittwoch begrüßt Martin Konrad die Zuschauer:innen gemeinsam mit den Sky Experten Riccardo Montolivo & Peter Stöger. Sky Analyse-Experte Marko Stankovic liefert detaillierte Einblicke in die Schachzüge der Spitzenteams.

Der 6. Spieltag der UEFA Champions League live & exklusiv bei Sky Sport Austria:

Die UEFA Champions League am Dienstag

18:00 Uhr

FC Girona – FC Liverpool live auf Sky Sport Austria 3

Dinamo Zagreb – Celtic Glasgow live auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

20:00 Uhr

FC Salzburg – Paris Saint-Germain mit umfassender Vorberichterstattung live auf Sky Sport Austria 2

Kommentator: Martin Konrad

Co-Kommentator: Sky Experte Andreas Herzog

21:00 Uhr

Shakhtar Donezk – Bayern München live auf Sky Sport Austria 3

Atalanta Bergamo – Real Madrid live auf Sky Sport Austria 4

Bayer Leverkusen – Inter Mailand live auf Sky Sport Austria 5

RB Leipzig – Aston Villa live auf Sky Sport Austria 6

Club Brügge – Sporting Lissabon live auf Sky Sport Austria 7

Stade Brest – PSV Eindhoven live auf Sky Sport Austria 8

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experten: Didi Hamann & Marc Janko

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic

Die UEFA Champions League am Mittwoch

18:00 Uhr

Atletico Madrid – Slovan Bratislava live auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

20:00 Uhr

Borussia Dortmund – FC Barcelona mit umfassender Vorberichterstattung live auf Sky Sport Austria 2

21:00 Uhr

Juventus Turin – Manchester City live auf Sky Sport Austria 3

FC Arsenal – AS Monaco live auf Sky Sport Austria 4

VfB Stuttgart – Young Boys Bern live auf Sky Sport Austria 5

Benfica Lissabon – FC Bologna live auf Sky Sport Austria 6

Feyenoord Rotterdam – Sparta Prag live auf Sky Sport Austria 7

AC Milan – Roter Stern Belgrad live auf Sky Sport Austria 8

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experten: Peter Stöger & Riccardo Montolivo

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic

