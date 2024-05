Salzburg vs. Sturm: Das packende Titelrennen in Zahlen

Salzburg oder Sturm: Die Meisterschaftsentscheidung in der ADMIRAL Bundesliga fällt am Sonntag in der letzten Runde.

Sturm Graz führt mit zwei Punkten Vorsprung auf Red Bull Salzburg die Tabelle an. In der 32. und letzten Bundesliga-Runde treffen die Grazer im eigenen Stadion auf Klagenfurt, Salzburg muss zu Hause gegen den formstarken LASK bestehen. Die Entscheidung im Meisterrennen der ADMIRAL Bundesliga seht ihr am Sonntag ab 16 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria – streame alle Spiele mit dem Sky X-Traumpass!

Salzburg vs. Sturm: Die Meisterkandidaten in Zahlen:

Das Finale der ADMIRAL Bundesliga am Sonntag bei Sky Sport Austria – streame den packenden Titelkampf mit dem Sky X-Traumpass!

(APA) / Bild: GEPA