Salzburg vs. Sturm – Die Aufstellungen im Überblick

Auftakt in den Bundesliga-Sonntag! In der 25. Runde empfängt der FC Red Bull Salzburg den Tabellenführer Sturm Graz. Für beide Mannschaften ein wichtiges Duell, denn bei einem Sieg von Sturm würden die Grazer die Tabellenführung in der ADMIRAL Bundesliga behaupten, wenn die „Bullen“ das Duell für sich entscheiden würden, wären die Salzburger plötzlich Tabellenführer. So starten die beiden Teams!

Die Sonntagsspiele der ADMIRAL Bundesliga seht ihr ab 14 Uhr LIVE auf Sky Sport Austria!

Red Bull Salzburg – SK Sturm (ab 14 Uhr live auf Sky Sport Austria 1)

Bild: GEPA