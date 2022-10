Salzburg vs. Sturm: Ein Rückblick auf die vergangenen Duelle

Der SK Sturm hat seine vergangenen beiden Ligaspiele gegen Red Bull Salzburg gewonnen und könnte am Samstag mit einem weiteren Sieg im Spitzenspiel für Historisches sorgen. Dann hätten die Grazer erstmals in der Red-Bull-Ära drei Ligaspiele in Serie gegen den Serienmeister für sich entschieden. Jedoch müssen die „Blackies“ nun auswärts in Salzburg ran, wo es die vergangenen drei Auswärtsspiele nichts zu holen gab.

