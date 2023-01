via

via Sky Sport Austria

Der Transfer des israelischen Top-Talents Oscar Gloukh von Maccabi Tel Aviv zu Tabellenführer Red Bull Salzburg steht kurz vor dem Abschluss. Laut Transferexperte Fabrizio Romano befindet sich der 18-Järhige bereits auf dem Weg nach Salzburg.

Die „Bullen“ überweisen sieben Millionen Euro Ablöse an den israelischen Topklub. Der Medizincheck soll am morgigen Donnerstag erfolgen. Gloukh soll in Salzburg künftig 650.000 Euro pro Jahr verdienen.

(APA) / Bild: Imago