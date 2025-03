Salzburg will Aufwärtstrend in Altach fortsetzen

Vizemeister Red Bull Salzburg will seinen Aufwärtstrend in der ADMIRAL Bundesliga am Sonntag (ab 16 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame das Spiel mit dem Sky X-Traumpass) bei Schlusslicht SCR Altach fortsetzen. Den Salzburgern sind unter Neo-Trainer Thomas Letsch zuletzt mit Siegen gegen die Titelrivalen Austria Wien (1:0) und Sturm Graz (3:1) Befreiungsschläge gelungen. Der Rückstand des Tabellenvierten auf die führenden Grazer beträgt sechs Zähler. Altach-Trainer Fabio Ingolitsch sieht die Bullen dennoch wieder als Mitfavorit.

Salzburg ist mittlerweile acht Ligaspiele ungeschlagen. In den vier Partien unter Letsch gab es nur zwei Gegentore. „Zuletzt haben wir gegen zwei Spitzenteams jeweils eine gute Leistung gezeigt und uns mit drei Punkten belohnt. Das wollen wir jetzt auch in Altach tun“, erklärte der Deutsche. Vor allem die zweite Hälfte gegen Sturm, als die Bullen einen 0:1-Rückstand noch in ein 3:1 umwandelten, hat der Konkurrenz Respekt eingeflößt.

Adam Daghim leistete zu allen drei Salzburg-Treffern die Vorarbeit und drängt ins Team. Verzichten muss Letsch im Ländle weiterhin auf die Langzeitverletzten Karim Konate, Maurits Kjaergaard und Takumu Kawamura sowie auf Hendry Blank. „Altach braucht dringend Punkte, um vom Tabellenende wegzukommen, wir brauchen sie, um mit einer guten Basis in die Meisterrunde zu starten“, meinte der Salzburg-Coach. Man wolle an die Schlussphase der Partie in Graz anknüpfen. „Natürlich wollen wir unseren guten Lauf auch in Altach fortsetzen“, ergänzte Abwehr-Youngster Joane Gadou. „Unser Ziel ist es, im Grunddurchgang noch so viele Punkte wie möglich zu holen.“

Salzburg kehrt zu alten Tugenden zurück

In der Länderspielpause übernächste Woche werden die Punkte halbiert. Der im Vorjahr entthronte einstige Serienmeister aus Salzburg hätte dann nur noch drei Zähler Rückstand auf die Spitze. „Die letzten zwei Siege gegen direkte Konkurrenten haben gezeigt, dass sie auch heuer wieder um den Meistertitel spielen werden“, meinte Altach-Coach Ingolitsch. „Wenn sie so spielen wie gegen Sturm in der zweiten Hälfte, wird sie auch keiner aufhalten können.“

Ingolitsch, selbst lange Jahre im Salzburger Unterbau tätig, ortete einen anderen Zugang als unter Letsch-Vorgänger Pep Lijnders, der den Red-Bull-Fußball habe weiterentwickeln wollen. „Mit Thomas Letsch ist man bewusst den Schritt zurück gegangen, damit man wieder einen nach vorne kommt“, meinte der Altach-Trainer. Der Weg zurück zu den Basics scheint Früchte zu tragen. Ingolitsch: „Auf uns wartet eine Mannschaft, die ein Stück weit entfesselt ist nach den letzten zwei Spielen.“

Altach verpasst Sensation im Hinspiel

Im ersten Saisonduell in Salzburg waren die Altacher nahe an der Sensation, verloren nach 1:0-Führung und zwei Gegentoren in den letzten zehn Minuten aber noch 1:2. Von den jüngsten 23 Duellen mit Salzburg haben sie nur eines gewonnen. „Es gibt sicher einen günstigeren Zeitpunkt, auf sie zu treffen“, sagte Ingolitsch, der zudem die gesperrte Abwehrstütze Paul Koller ersetzen muss. „Aber wir werden versuchen, ihnen das Leben so schwierig wie möglich zu machen.“

Sein Team liegt nach dem jüngsten 0:5 bei Rapid zwei Punkte hinter dem GAK am Tabellenende. „Den Kampf kann man uns sicher nicht absprechen“, betonte Ingolitsch. Es gelte aber, in Spielsituationen die richtigen Entscheidungen zu treffen und kühlen Kopf zu bewahren. In der Qualigruppe wartet ab Ende März beinharter Abstiegskampf. Sein jüngerer Bruder Sandro Ingolitsch, rechts außen gesetzt, blieb ruhig: „Wir haben einige Spieler, die das schon öfter miterlebt und mitgemacht haben. Wir wissen ganz genau, was da auf uns zukommt.“

