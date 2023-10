Salzburg will gegen LASK zu gewohnter Heimstärke zurückfinden

Das Heimspiel von Red Bull Salzburg am Samstag gegen den LASK geht unter ungewohnten Vorzeichen über die Bühne (live und exklusiv auf Sky Sport Austria 2 – streame alle Spiele der ADMIRAL Bundesliga live mit dem Sky X-Traumpass!). Der Serienmeister liegt derzeit in der Tabelle der Fußball-Bundesliga nur auf Platz zwei und hat zudem seine jüngsten beiden Auftritte vor eigenem Publikum verloren. „Das ist eine Situation, die wir nicht gewohnt sind. Jetzt setzen wir alles daran, dass wir den Spieß umdrehen und zu Hause wieder in gewohnter Manier agieren“, versprach Trainer Gerhard Struber.

Der 46-Jährige verlangt von seinen Kickern die Rückbesinnung auf altbekannte Tugenden. „Wir müssen bereit sein, auch in diesem Spiel mit unseren Mitteln all-in zu gehen, und wir wollen beweisen, wie schwer es gegen uns ist, wenn wir unsere Grundprinzipien auf den Platz bringen.“

Seiner Truppe fehlt nach zehn Runden ein Punkt auf Sturm Graz, was für Struber jedoch nicht mehr als eine Momentaufnahme darstellt. „Wichtig ist derzeit weniger der Blick auf die Tabelle, sondern die volle Konzentration auf unser Spiel. Jetzt ist es einmal entscheidend, die Performance in den Blick zu bekommen. Das können wir planen und steuern, die Tabelle ist dann die Konsequenz daraus“, betonte der Salzburger.

Struber bezeichnete die Oberösterreicher als „dritte Kraft im Land“, die „gerade in ihrer Entwicklung galoppieren“. Trotzdem spricht die Bilanz klar für die „Bullen“, die gegen den LASK seit zwölf Liga-Partien ungeschlagen und seit drei Liga-Spielen ohne Gegentor sind. Das Duell mit den Linzern dient den Salzburgern auch als Probegalopp für das Champions-League-Auswärtsspiel am Dienstag gegen Inter Mailand, wobei Struber in diesem Zusammenhang sagte: „Wir schauen von Spiel zu Spiel. Unser voller Fokus liegt auf dem LASK.“

Sageder: „Große Herausforderung“

Für Goalie Alexander Schlager wird das Match am Samstag zu einem Rendezvous mit der eigenen Vergangenheit – der ÖFB-Teamspieler war sechs Jahre für die Linzer tätig, ehe er im vergangenen Sommer nach Salzburg kam. „Für mich persönlich ist es schon ein cooles Spiel. Ich bin für die Zeit beim LASK sehr dankbar, doch jetzt wollen wir die drei Punkte bei uns lassen. Alles andere ist nebensächlich“, meinte Schlager.

LASK-Trainer Thomas Sageder rechnet laut eigenen Angaben mit einer „großen Herausforderung, für die wir aber bereit sind. Wir wollen in allen Spielphasen mutig auftreten und unsere Stärken auf den Platz bringen, um es Salzburg so schwer wie möglich zu machen. Unser Ziel ist, dort etwas mitzunehmen“, kündigte Sageder an.

(APA)/Bild: GEPA