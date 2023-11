Salzburg will in Tirol Rückschlag vor CL-Highlight vermeiden

In der Tabelle der Fußball-Bundesliga trennen die WSG Tirol und Red Bull Salzburg sprichwörtlich Welten. 21 Punkte liegt der Vorletzte hinter dem zweitplatzierten Serienmeister, der am Samstag (ab 16 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky-X-Traumpass) auf dem Innsbrucker Tivoli gastiert. Bei den in dieser Saison zu Hause noch sieglosen Tirolern hat Salzburg drei Zähler eingeplant, um den am Sonntag beim LASK gastierenden Tabellenführer Sturm Graz unter Druck zu setzen.

Salzburg hat sich in den vergangenen zwei Wochen ein wenig aus der sportlichen Krise gespielt, zu Wochenmitte im Cup bedurfte es gegen Hartberg (5:4 nach Elfmeterschießen) aber Überstunden. „Für uns gilt es, nach dem Kraftakt im Cup nun unsere Kräfte zu bündeln“, sagte Trainer Gerhard Struber.

Salzburg kommt mit beeindruckender Serie nach Tirol

Er fordert volle Fokussierung, um vor dem Champions-League-Highlight mit dem Heimspiel gegen Inter Mailand am kommenden Mittwoch (ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky-X-Traumpass) keinen Rückschlag zu erleiden. Die Tiroler will man nicht auf die leichte Schulter nehmen. „Die WSG ist gerade aufgrund ihrer aktuellen Situation ein gefährlicher Gegner. Wir gehen aber mit der klaren Zielsetzung ins Spiel, den Ton anzugeben und unser Spiel aufzuziehen, um den nächsten Schritt zu gehen und drei wichtige Punkte einzufahren“, erklärte der Salzburger-Coach.

Der Meister fährt mit einer imposanten Bilanz nach Tirol. Die Salzburger sind seit 21 Auswärtsspielen ungeschlagen und halten damit den Rekord seit Einführung der Dreipunkteregel 1995.

Letzter WSG-Heimsieg im April

Die Statistiken der Wattener befinden sich im negativen Bereich. Die WSG hat in fünf Saisonheimspielen erst einen Punkt geholt, der bisher letzte Heimsieg datiert vom 7. April (4:0 gegen WAC). Im Oktober setzte es in vier Spielen vier Niederlagen ohne Torerfolg, und nun kommt Salzburg. „Red Bull ist natürlich das Nonplusultra. Wir spielen gegen Red Bull und haben keine Chance. Aber diese Chance wollen wir nutzen. Du brauchst ein, zwei Situationen im Glück, weil es ist eine europäische Topmannschaft und das ist uns schon bewusst“, meinte Trainer Thomas Silberberger.

Er hofft, dass sich sein Team genauso präsentiert wie am 21. April 2021, als Wattens mit einem 3:2 den bisher einzigen Erfolg gegen die Salzburger schaffte. „Wir brauchen die gleichen Zutaten wie damals. Eine Mannschaft, die an sich glaubt, eine Mannschaft, die der Red-Bull-Intensität die Stirn bieten kann. Aber wir müssen einen ausgezeichneten Tag erwischen“, sagte Silberberger.

(APA) / Bild: Imago