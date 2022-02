Der FC Salzburg hat einen historisch guten Herbst hinter sich. Die „Bullen“ zogen erstmals in der Vereinsgeschichte ins Achtelfinale der UEFA Champions League ein. Gegen den FC Bayern München will sich der österreichische Serienmeister am Mittwoch (ab 19:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass) in eine gute Ausgangslage fürs Rückspiel bringen.