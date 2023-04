Salzburg will Siegesserie gegen die Austria ausbauen

Die Rollen im Meistergruppen-Duell zwischen Red Bull Salzburg und der Wiener Austria am Sonntag (ab 13:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem SkyX-Traumpass) sind klar verteilt. Das Team von Trainer Matthias Jaissle peilt in Wals-Siezenheim den neunten Sieg in Folge gegen die „Veilchen“ in der Fußball-Bundesliga an, seit fast fünf Jahren warten die Favoritener auf einen Sieg gegen den Serienmeister. Jaissle, der am Mittwoch 35 Jahre alt wurde, hat einen Geschenktipp für seine Elf: „Mit drei Punkten würde sie mir Freude bereiten.“

Die „Bullen“ hatten zum Auftakt der Meistergruppe vergangenen Sonntag einen standesgemäßen 3:0-Erfolg in Klagenfurt eingefahren. Um den Drei-Punkte-Vorsprung auf Verfolger Sturm Graz abzusichern, soll die Austria aus Wien auch im dritten Saison-Aufeinandertreffen besiegt werden. Die ersten beiden Partien hatten die Salzburger mit 3:0 und 3:1 für sich entschieden.

Einen Selbstläufer erwartet sich Jaissle im deutschen Trainer-Duell mit Michael Wimmer nicht. „Die Austria steht für eine klare Idee von Fußball, ist eine spielstarke Mannschaft, die auch zocken will und sehr mutig verteidigt. Es bedarf einer Topleistung, um drei Punkte zu holen.“ Die Salzburger verteidigen eine imposante Heimserie, seit 37 Liga-Spielen sind sie ungeschlagen (30 Siege, 7 Remis).

Neben den Langzeitverletzten fehlt gegen die Violetten auch Maurits Kjaergaard wegen einer Fußblessur. Fraglich, aber tendenziell einsatzfähig sind Lucas Gourna Douath (Oberschenkel) und Noah Okafor (Fußprellung). Sollte ersterer im defensiven Mittelfeld fehlen, würde auf sein Position wohl Nicolas Seiwald rücken und Dijon Kameri oder Amankwah Forson ein Startelf-Einsatz winken.

Internationales Interesse haben auch diese Spielzeit zahlreiche Salzburg-Profis geweckt, einer davon ist Rechtsverteidiger Amar Dedic. Das kolportierte Interesse des FC Barcelona lässt den 20-Jährigen kalt: „Das macht mit mir gar nichts. Es wäre auch nicht gut, wenn ich mir zu viele Gedanken machen würde“, so Dedic. „Mein Fokus ist hier bei der Mannschaft. Ich will hier Spiele gewinnen und natürlich den Titel.“

Wimmer: „Wir wissen, dass es ein richtiges Brett wird“

Für Austria-Coach Wimmer ist es das erste Duell mit Salzburg seit seinem Amtsantritt. Wie seine Vorgänger steht auch er vor einer Mammutaufgabe: In den jüngsten 15 Pflichtspielen (inklusive Cup) gegen Red Bull setzte es für die Wiener 14 Niederlagen bei nur einem Remis. „Wir wissen, dass es ein richtiges Brett wird, eine große Herausforderung gegen Österreichs Topmannschaft. Trotzdem wollen wir unser Spiel durchziehen und versuchen, mit Herz und Leidenschaft der Wucht und Power von Salzburg entgegenzutreten“, gab Wimmer die Marschrichtung vor.

Fehlen wird dem Tabellen-Vierten Innenverteidiger Lucas Galvao, der beim Meister eigentlich wieder in den Kader zurückkehren sollte. „Lucas hat sich diese Woche im Training leider einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen, er wird vorerst ausfallen“, erklärte Wimmer, der dafür wieder James Holland an Bord hat.

Der bisher letzte volle Erfolg der Austria gegen die „Bullen“ datiert vom 27. Mai 2018, als die Veilchen in Wiener Neustadt am letzten Spieltag mit 4:0 gegen den damals schon feststehenden Meister gewannen. Einziger „Überlebender“ dieser Partie ist Dominik Fitz, der damals den vierten Treffer besorgte.

