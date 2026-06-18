Salzburg-Youngster wechselt leihweise zum GAK

Der FC Red Bull Salzburg gibt Verteidiger Tim Trummer leihweise zu Ligakonkurrent GAK ab. Das bestätigen die beiden Bundesliga-Klubs am Donnerstagvormittag.

Gleichzeitig haben die Salzburger den Vertrag des Außenverteidigers um ein Jahr bis 2029 verlängert. Trummer kam in der vergangenen Saison zu 24 Pflichtspieleinsätzen für Salzburg (1 Tor, 1 Assist) und den FC Liefering. Beim GAK soll der 20-Jährige Spielpraxis sammeln.

„Tim Trummer ist ein Steirer und aktueller österreichischer U21-Teamspieler, den wir schon länger intensiv verfolgen. Was ihn auszeichnet, ist nicht nur seine fußballerische Qualität, sondern auch seine Mentalität und seine Wucht. Genau dieser Mix aus Ehrgeiz, Körperlichkeit und Siegermentalität hat uns überzeugt. Wir freuen uns sehr, dass Tim diesen Weg in der kommenden Saison mit dem GAK geht“, sagt GAK-Sportdirektor Tino Wawra zum Transfer.

Trummer selbst sagt über die Leihe: „Ich bin froh, jetzt beim GAK zu sein und freue mich riesig auf die kommende Saison. Gemeinsam mit der Mannschaft will ich eine erfolgreiche Zeit erleben und kann es kaum erwarten, dass es endlich losgeht.“