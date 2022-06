Salzburgs Guindo wechselt per Leihe nach St. Gallen

Daouda Guindo wechselt von Meister Red Bull Salzburg zum FC. St. Gallen. Das bestätigen die beiden Vereine am Montagabend.

Der 19-Jährige Verteidiger wechselt leihweise für eine Saison zum Team vom ehemaligen Liefering- und Salzburg-Trainer Peter Zeidler in die Schweiz. Guindo kam seit seiner Ankunft in Salzburg im Jänner 2021 sowohl beim Kooperationsklub FC Liefering (22 Spiele, ein Tor), als auch für die erste Mannschaft der Salzburger (elf Spiele, ein Tor) zu Einsätzen und feierte in der vergangenen Saison gegen den VfL Wolfsburg (Heimspiel, 3:1) sein Debüt in der UEFA Champions League.

(Red.) / Bild: GEPA