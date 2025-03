Salzburg zieht locker ins ICE-Semifinale ein

Red Bull Salzburg hat im Playoff-Viertelfinale in der ICE Hockey League mit Hydro Fehervar kurzen Prozess gemacht. Die „Bullen“ gewannen auch das vierte Spiel in der „best of seven“-Serie, zogen also mit dem Gesamtresultat von 4:0 als erste Mannschaft in das Semifinale ein. Am Sonntag setzten sich die Salzburger in Ungarn mit 6:3 durch.

Nach einem torlosen Anfangsdrittel ging Fehervar zu Beginn des zweiten Abschnittes durch Csanad Erdely in Führung, doch dann trafen bis zur nächsten Pause vier Salzburger und legten den Grundstein für den Aufstieg. Mario Huber (25./PP), Scott Kosmachuk (26.), Benjamin Nissner (31.) und Tyler Lewington (34.) sorgten für den 4:2-Zwischenstand vor dem dritten Drittel. Dazwischen hatte Chris Brown (29.) ein weiteres Tor für Fehervar erzielt. Thomas Raffl (42.) und Troy Bourke (60./Empty net) bzw. Chase Berger (59.) besorgten den Endstand.

(APA) / Artikelbild: GEPA