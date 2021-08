Salzburgs Adamu nach Siegtreffer: „Ich bin ‚ready‘ für die Champions-League“

Matthias Jaissle über die vermeintliche Favoritenrolle gegen Bröndby: „Die lasse ich mir nicht umhängen“

FC Flyeralarm Admira verliert 0:1 gegen FC Red Bull Salzburg. Die wichtigsten Stimmen zur Partie des 4. Spieltages der ADMIRAL Bundesliga bei Sky Sport Austria.

FC Flyeralarm Admira – FC Red Bull Salzburg 0:1 (0:0)

Schiedsrichter: Harald Lechner

Andreas Herzog (Trainer FC Flyeralarm Admira):

…über das Spiel: „Die Mannschaft hat sehr viel investiert, 90 Minuten alles gegeben und war dann einmal unachtsam. Es ist klar, dass du gegen Salzburg nicht alles verteidigen kannst, aber im Großen und Ganzen waren wir heute im defensiven Bereich sehr stark. Ich möchte keine Zufriedenheit aufkommen lassen, wir haben das Spiel verloren. Der Einsatz und das defensive Verhalten war auf sehr hohem Niveau gegen die beste Mannschaft in Österreich. Im Spiel nach vorne müssen wir in den nächsten Spielen noch bessere Ideen und Lösungen haben.“

…über Andreas Leitner und das Tor zum 0:1: „Er hat ein paar Situationen richtig gut gelöst, aber es war unglückliche Situation kurz vor Schluss, natürlich.“

Andreas Leitner (FC Flyeralarm Admira):

…über das Spiel: „Es ist sehr bitter. Ich glaube, dass wir einen aufopferungsvollen Kampf gezeigt und die eine oder andere ansprechende Situation gehabt haben. Wir hätten in der ersten Halbzeit mit Glück mit dem Stangenschuss aus dem Nichts in Führung gehen können. Glück braucht man natürlich gegen Salzburg, aber ich glaube, dass wir eine wirklich ansprechende Leistung gegen Salzburg gezeigt haben heute. Fakt ist, wenn in einer Situation nicht jeder am Platz alles richtig macht, wird das eiskalt bestraft und man steht leider mit null Punkten da.“

…über das Tor zum 0:1: „Ich glaube schon, dass ich höher stehen muss. In der Situation habe ich einen Tick zu spät reagiert, aber da brauchen wir nicht so viel rumdiskutieren.“

Stephan Zwierschitz (FC Flyeralarm Admira):

…über das Spiel: „Nach 90 Minuten steht eine bittere Niederlage für uns da. Wir haben Salzburg das ganze Spiel lang Paroli geboten und einen richtigen Fight geliefert. Wir haben fast alles richtig gemacht und dass wir so ein bitteres Tor durch einen hohen Ball bekommen haben, tut sehr weh. Salzburg war natürlich die spielbestimmende Mannschaft, aber aufgrund unseres Kampfes hätten wir uns heute einen Punkt verdient.“

…über sein Foul an Philipp Köhn und das folglich nicht gegebene Tor: „Ich bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt den Tormann berührt habe. Der Schiedsrichter meinte, es war ein glasklares Foul. Wenn ich das in der Zeitlupe sehe, berühre ich den Tormann gar nicht.“

Matthias Jaissle (Trainer FC Red Bull Salzburg):

…über das Spiel: „Es war ein zähe Partie über lange Zeit. Wir sind beide fleißig drangeblieben und haben versucht, die PS auf die Straße zu bringen über 90 Minuten. In Summe war es ein absolut verdienter Sieg. Ich denke, dass noch viel Potenzial auf der Strecke geblieben ist, gegen einen Gegner, der das gut macht Woche für Woche. Ich muss Admira ein Kompliment machen. Sie haben das in der Defensive sehr gut gemacht und uns vor eine große Herausforderung gestellt. Es ist keine alltägliche Geschichte, dass wir über jeden Gegner drüberfahren. Wir bleiben demütig und bescheiden in unserem Auftreten. Das ist hart erarbeiteter Fußball, den wir leisten.“

…über die Favoritenrolle im kommenden Champions-League-Spiel und die Corona-Ausfälle bei Bröndby IF: „Die lasse ich mir nicht umhängen. Ich habe es aus den Medien mitbekommen, dass es den einen oder anderen Spieler erwischt hat. Ich hoffe, dass es den Jungs nicht schlecht geht. Der gesundheitlich geht voraus. Sportlich gesehen, klar, wenn man fünf, sechs Spieler nicht dabei hat, denkt man erstmal, das könnte ein Vorteil sein, aber ich kenne Bröndby aus meiner Vergangenheit und ich weiß, dass sie einen ‚Jetzt-Erst-Recht‘-Charakter entwickeln, da bin ich mir ganz sicher. Sie haben einen sehr guten und breit gespickten Kader, damit sie die Ausfälle kompensieren können.“

Chukwubuike Adamu (FC Red Bull Salzburg):

…über sein Tor und das Spiel: „Das Tor war schon so geplant. Ich habe gesehen, wie der Goalie rauskommt und habe ihn (den Ball, Anm.) drübergeschickt, wie ich es immer mache. Mit der Hitze war es schwer und wir wussten, dass es eine schwierige Partie wird, aber wir haben es trotzdem geschafft.“

…über das kommende Champions-League-Spiel gegen Bröndby IF: „Wir bereiten uns auf die Champions League vor. Ich bin ‚ready‘ für die Champions-League.“

…über die bisherige Saison-Bilanz von FC Red Bull Salzburg: „Es sollte mehr sein, mehr Tore. Ich fühle mich wohl. Ich war in Leihe und bin jetzt wieder zurück. Sie haben mich gut aufgenommen und alles passt.“

Martin Stranzl (Sky Experte):

…über das Spiel: „Admira hat es sehr gut gemacht, aber Salzburg muss man auch ein Kompliment aussprechen. Sie haben nicht den Kopf verloren, waren hochkonzentriert und haben aus dem Spiel heraus wenig zugelassen. Ein großer Fehler von Admira ist dann entscheidend. Sie haben sich den Sieg hart erarbeitet, aber es waren ein paar strittige Entscheidungen dabei.“

…über das umstrittene Foul von Stephan Zwierschitz an Philipp Köhn und das folglich nicht gegebene Tor: „Für mich war es ein ganz klares Tor. Wenn Köhn herauskommt, muss er den Ball festhalten. Der Tormann schlägt mit dem Ball in der Luft auf den Rücken (von Stephan Zwierschitz, Anm.) und verliert den Ball.“