Salzburgs CL-Gegner Benfica siegt in der Liga

Benfica Lissabon geht mit einem Erfolgserlebnis in das Gastspiel von Red Bull Salzburg zum Start der Champions-League-Gruppenphase am Mittwoch (ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – holt euch jetzt den SkyX-Traumpass).

Portugals Fußball-Meister gewann am Samstag in der heimischen Meisterschaft in Vizela mit 2:1 (2:0) und schob sich mit dem vierten Sieg im fünften Saisonspiel auf Platz zwei hinter FC Porto.

Petar Musa (9.) und Angel di Maria (39.) schossen die Tore für die Mannschaft des ehemaligen Salzburg-Trainers Roger Schmidt, die in der 70. Minute durch einen Elfmeter das Gegentor bekam.

(APA)

Bild: Imago