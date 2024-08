Salzburgs Forson wechselt in die englische Championship

Der FC Red Bull Salzburg hat sich mit Norwich City auf den Transfer des ghanaischen Mittelfeldspielers Amankwah Forson geeinigt.

Der 21-jährige Mittelfeldmann kam 2021 nach Salzburg und war zu Beginn als Kooperationsspieler beim FC Liefering (29 Einsätze mit 6 Toren und 8 Assists). Darauf folgte eine Leihe zum SCR Altach (18 Matches, 2 Tore, 5 Assists) ehe der ghanaische Teamspieler bei den Roten Bullen Fuß fassen konnte und regelmäßig zum Einsatz kam. Nach insgesamt 42 Spielen (4 Tore, 3 Assists) wechselt Forson nun fix in die zweite englische Liga zu Norwich City, das in der vergangenen Saison den 6. Platz in der Championship belegte.

(Red Bull Salzburg)/Bild: GEPA