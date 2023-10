Salzburgs Gourna-Douath für Frankreichs U21 nominiert – Bayern-Star ebenfalls dabei

Salzburgs Lucas Gourna-Douath darf auf sein Debüt in der französischen U21-Nationalmannschaft hoffen. Der 20-jährige Mittelfeldspieler wurde von Trainer Thierry Henry nämlich für die kommenden Spiele der Nachwuchs-Auswahl nominiert.

Gourna-Douath absolvierte bislang 24 Spiele für französische Nachwuchsteams. Zuletzt am 11. Juni 2022 für die U19-Mannschaft.

Gegen die nun kommenden Gegner Bosnien-Herzegowina und Zypern hat Gourna-Douath die Chance, an seine Leistungen bei Red Bull Salzburg anzuknüpfen – und sich auch im Trikot der Equipe Tricolore zu beweisen.

Neben dem Salzburg-Youngster steht auch Bayern-Shootingstar Mathys Tel im Kader von Thierry Henry.

Sechs Tore und eine Vorlage in zehn Spielen erzielte das Sturm-Juwel des deutschen Rekordmeisters bereits, in neun Spielen kam er dabei als Joker von der Bank. Nun darf sich der 18-jährige Franzose auch bei der U21-Nationalmannschaft beweisen – nachdem er im September nicht berücksichtigt wurde.

Henry lobt Tel: „Außergewöhnlich“

„Ich denke, sie haben verfolgt, was er gemacht hat. An so vielen Toren beteiligt zu sein, obwohl er außer im Pokal kein einziges Spiel von Beginn an bestritten hat, ist außergewöhnlich“, lobte Trainer Henry den Bayern-Stürmer.

Bild: GEPA