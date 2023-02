Salzburgs Rückspiel in Rom fast ausverkauft

via

Dem FC Salzburg erwartet kommenden Donnerstag ein wahrer Hexenkessel in Rom. Wie die AS Roma vermeldete, sind für das Europa-League-Rückspiel nur noch wenige Karten verfügbar.

Das Hinspiel in Salzburg am morgigen Donnerstag (ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass) findet vor ausverkauftem Haus statt. Knapp 30.000 Zuschauer werden in Wals-Siezenheim dabei sein.

Eine Woche später, am 23. Februar (live bei Sky), steigt das Rückspiel in Rom. Wie der Serie-A-Klub bekannt gab, ist auch dieses bereits so gut wie ausverkauft. Es seien nur noch wenige der insgesamt mehr als 70.000 Karten verfügbar.

In der Serie A hält die Roma bei einem Schnitt von 61.600 Fans, was den höchsten Schnitt seit 20 Jahren bedeutet. Zum Vergleich: In der Saison 2021/22 lag der Zuschauerschnitt der Roma bei 41.850 pro Partie.

