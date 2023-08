Salzburgs Solet in Deutschland und England begehrt

Verliert der FC Red Bull Salzburg Innenverteidiger Oumar Solet? Nach Sky Informationen hat der 23-Jährige Angebote aus der Deutschen Bundesliga und der Premier League.

Oumar Solet könnte in dieser Transferperiode den nächsten Karriereschritt machen. Wie Sky Transferexperte Florian Plettenberg berichtet, ist ein Transfer im August nicht ausgeschlossen. Salzburg möchte den Verteidiger aber nicht abgeben und fordert wohl eine Ablösesumme von 15 – 20 Millionen Euro.

🆕 Oumar #Solet: The 23 y/o central defender from RB Salzburg has inquiries from 🇩🇪 & 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿!

➡️ Salzburg wants to keep him …

➡️ … but understand a transfer in August is not excluded

➡️ Price valuation: €15-20m! @SkySportDE 🇫🇷🇨🇫 pic.twitter.com/9YUt6V8LeP

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 4, 2023