via Sky Sport Austria

Kroatiens Nationaltrainer Zlatko Dalic hat seinen Kader für die Fußball-WM 2022 bekanntgegeben. Mit dabei ist auch Luka Sucic vom österreichischen Meister Red Bull Salzburg.

Sucic gab Ende 2021 sein Debüt in der kroatischen Nationalmannschaft und stand für diese bereits dreimal am Feld. In den Nations-League-Spielen gegen Österreich stand der 20-Jährige nicht im Kader.

Bild: Imago