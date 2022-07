Salzburgs Testspielkracher gegen Liverpool ausverkauft

Das Testspiel von Österreichs Fußball-Champion Salzburg gegen den FC Liverpool am kommenden Mittwoch (20.00 Uhr) ist ausverkauft.

Unser Testspielkracher gegen @LFC ist mit 29.520 Fans ausverkauft. Die Vorfreude auf Mittwoch steigt! 📈 pic.twitter.com/6mSzAcOfTe — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) July 25, 2022

Das teilte der Klub am Montag mit. Somit werden am kommenden Mittwoch insgesamt 29.520 Fans in der Red Bull Arena mit dabei sein. Liverpool befindet sich derzeit auf Trainingslager in Saalfelden.

Das Duell zwischen Salzburg und dem LFC gab es in der jüngeren Vergangenheit gleich drei Mal. In der Champions-League-Gruppenphase 2019 unterlag Salzburg 3:4 und 0:2. In einem Testspiel 2020 trennten sich die beiden Teams 2:2 (2:0).

Bild: GEPA