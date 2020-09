Salzburgs Traum von der erneuten Champions-League-Teilnahme: Das Play-off Hinspiel gegen Maccabi Tel Aviv am Dienstag live in der Original Sky Konferenz

Maccabi Tel Aviv – Salzburg am Dienstag ab 20:50 Uhr live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

Die Partie des österreichischen Meisters steht an diesem Abend im Zentrum der Original Sky Konferenz und wird von Philipp Paternina kommentiert

Das entscheidende Rückspiel in Salzburg am 30. September ab 20:30 Uhr in voller Länge live und exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Darüber hinaus überträgt Sky die Hinspiele FK Krasnodar – PAOK Saloniki und sowie KAA Gent – Dynamo Kiew auch als Einzelspiele live und exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Sky feiert die Saison 2020/21: 1096 Live-Spiele aus der Premier League, der UEFA Champions League, der Tipico Bundesliga, der 1. und 2. Deutschen Bundesliga sowie des DFB-Pokals

Wien, 17. September 2020 – Die Salzburger begeisterten in der vergangenen UEFA Champions League-Saison mit ihren unerschrockenen Auftritten Fußball-Österreich. Auch in diesem Jahr ist die Sehnsucht groß, wieder nach den UEFA Champions League Sternen zu greifen. Allerdings steht dem Team von Jesse Marsch noch eine sportlich durchaus schwierige Aufgabe bevor. In Hin- und Rückspiel muss der österreichische Meister die Hürde Maccabi Tel Aviv nehmen, um ab Herbst im Konzert der besten Mannschaften Europas mitmischen zu dürfen.

Der Grundstein für den Aufstieg kann am 22. September im Hinspiel gelegt werden. Ob die Salzburger dem Traum von der erneuten Teilnahme an der Königsklasse einen Schritt näher kommen, verfolgen Sky Seher ab 20:50 Uhr in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 live mit. Philipp Paternina kommentiert das Salzburg-Spiel in der Original Sky Konferenz.

Das entscheidende Rückspiel wird dann am 30. September als Einzelspiel in voller Länge und in der Konferenz live und exklusiv auf Sky übertragen.

Die heiße Fußball-Saison auf Sky mit 1096 Live-Spielen

Fußball-Fans kommen in der nun startenden Saison auf Sky voll auf ihre Kosten: rund 100.000 Minuten Spitzenfußball aus den wichtigsten Ligen für heimische Fußballanhänger stehen an. Zusätzlich zu 34 Top-Spielen der UEFA Champions League, 195 Spiele der Tipico Bundesliga, alle live & exklusiv, mindestens 232 Begegnungen aus der Premier League live & exklusiv und damit mehr als auf der Insel zu sehen sind, 572 Partien der 1. und 2. Deutschen Bundesliga mit zahlreichen österreichischen Legionären sowie 63 K.o.-Duelle des DFB-Pokals.

Das UEFA Champions League Play-off live bei Sky:

Dienstag, 22. September 2020

20:50 Uhr

Maccabi Tel Aviv – Salzburg in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

Mittwoch, 30. September 2020

20:30 Uhr

Salzburg – Maccabi Tel Aviv, exklusiv und in voller Länge auf Sky Sport Austria 2 sowie ab 20:50 Uhr in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

