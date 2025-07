Salzgeber-Schwestern treten mit lauter Assinger-Kritik ab

Die beiden Skirennläuferinnen Amanda (23) und Angelina Salzgeber (21) haben ihre Karrieren schon vor ihren Weltcup-Debüts beendet. Im Interview mit der Kronen Zeitung (Print- und Online-Ausgabe) begründeten beide den Schritt auch mit der Person Roland Assinger und erneuerten damit die Kritik am Frauen-Cheftrainer und dem ÖSV. Die Töchter der Ex-Athleten Anita Wachter und Rainer Salzgeber beklagten etwa ein „Von-oben-herab“ in der Kommunikation und fehlende Wertschätzung.

„Es ist einfach ein Wahnsinn, dass dir dein Traum so weggenommen wird. Wie ein Mensch deine ganze Zukunft mitentscheiden kann“, sagte Angelina Salzgeber. Die Vorarlbergerin war im Frühjahr 2025 aus allen ÖSV-Kadern geflogen. Sie vermutete, dass ihre Kritik an Assinger in einem eigentlich vertraulichen Online-Meeting etwas damit zu tun gehabt habe. Ihre nach einem Kreuzbandriss zurückkehrende Schwester hätte noch C-Kader-Status gehabt, erklärte aber intern ihren Rücktritt. Assinger habe sie persönlich gesagt, „dass es auch an der Art und Weise liegt, wie man mit Läuferinnen umgeht“, so Amanda Salzgeber. Vor einigen Monaten hatte Super-G-Weltmeisterin Stephanie Venier bereits ähnliche Kritik an Assinger öffentlich vorgebracht.

„Es ist immer schade, wenn ein Talent aufhört“, sagte ÖSV-Generaldirektor Christian Scherer auf APA-Anfrage. Weiter wollte er sich dazu nicht äußern und verwies auf Sportdirektor Mario Stecher. Dieser war vorerst für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Der Kronen Zeitung sagte er: „Doch letztlich leben wir in einer Leistungsgesellschaft. Es geht eben um Leistung.“ ÖSV-Alpinchef Christian Mitter wollte sich auf Anfrage zu der Angelegenheit nicht äußern.

(APA)/Beitragsbild: GEPA