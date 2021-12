Samuelsson gewinnt Östersund-Sprint – ÖSV-Männer enttäuschen

via

via Sky Sport Austria

Sebastian Samuelsson, bereits Sieger am Sonntag, triumphierte beim Sprint in Östersund mit einem Fehler in 22:58,7 Minuten vor den Franzosen Emilien Jacquelin (1/+18,0) und Quentin Fillon Maillet (1/+21,5).

Im Männer-Sprint war Simon Eder nach einer Strafrunde als lediglich 27. der Beste aus dem erneut nicht im Spitzenfeld gelandeten ÖSV-Team. Eder hat vor der Verfolgung am Sonntag fast eineinhalb Minuten Rückstand auf den Schweden.

Am Samstag (15.10 Uhr) steht bei den Männern aber zunächst noch die erste Staffel des Winters an.

Bild: Imago